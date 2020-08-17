جامعة أبوظبي تفتتح مختبر بلومبيرج المالي لطلبة كلية إدارة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت جامعة أبوظبي مختبر بلومبيرج المالي في كلية إدارة الأعمال والذي جاء كمنحة قدمتها وزارة التربية والتعليم للجامعة في عام 2019.

ويتيح المختبر لأعضاء الهيئة التدريسية استعراض نماذج تحاكي الواقع أمام الطلبة في القاعات الدراسية ما يقدم للطلبة إمكان الاطلاع على منصات تستخدمها البنوك العالمية الرائدة والشركات والمؤسسات الحكومية الأمر الذي يساهم في إثراء التجربة الأكاديمية للطلبة من مختلف التخصصات.

ويعد مختبر بلومبيرج المالي منصة مالية تقدم أخباراً ومعلومات مالية وأبحاثاً وبيانات فضلاً عن كونها منصة تتيح للطلبة تطبيق أفكارهم حول سوق الأسهم والعمل ضمن فرق واتخاذ قرارات استثمارية مهمة ما يساهم في صقل مهاراتهم العملية لدخول سوق العمل والنجاح فيه.

وتوفر جامعة أبوظبي إمكان الدخول لمختبر بلومبيرج لجميع طلبتها في كافة فروعها الجامعية حيث من المتوقع أن يستفيد أكثر من 500 طالب بكالوريوس ودراسات عليا مما يقدمه المختبر.

ويعد المختبر إضافة مهمة لبرامج الجامعة الأكاديمية نظراً لدوره في تعزيز الرابط بين ما يحظى به الطلبة من مهارات علمية ومعرفية في كلية إدارة الأعمال والتدريب الذي يحصل عليه كجزء من المتطلبات الجامعية.

وقال البروفيسور باري أوماهوني عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي إننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم على هذه المنحة السخية حيث يسعدنا افتتاح مختبر بلومبيرج في الجامعة والذي سيلعب بالتأكيد دوراً مهماً في سد الفجوة بين التعليم النظري والعملي ويمكن طلبتنا من مواصلة تولي مواقع قيادية في عالم الاقتصاد.

تطوير

وأضاف: «يعكس افتتاح المختبر التزام جامعة أبوظبي ضمان تطوير الطلبة للمعرفة والمهارات والخبرات التي تعزز تفكيرهم الإبداعي الذي يقود الأداء المؤسسي المستدام حيث نحرص على توفير أحدث التقنيات والوسائل التعليمية التي ستمضي قدماً بالتجربة الأكاديمية لطلبتنا ونحن نؤمن بأن خرجينا قادرون على تحقيق تفوق وظيفي وقيادي لدعم العمل المؤسسي في دولة الإمارات والعالم».

من جانبه، قال الدكتور حازم المراشدة رئيس قسم المحاسبة والمالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي إن مختبر بلومبيرج يعد إضافة نوعية إلى مجموعة برامج كلية إدارة الأعمال المبتكرة والمدعومة بأحدث البحوث المعتمدة في مجال إدارة الأعمال والمصممة لتلبية احتياجات سوق العمل في دولة الإمارات ما يوفر للطلبة الخبرة النظرية والعملية التي من شأنها أن تعزز مهاراتهم وإعدادهم لخوض تحديات والتغلب عليها كقادة أعمال ناشئين.

وأضاف: يستطيع المختبر الجديد أن يقدم للطلبة تجربة عملية تساعدهم على تعزيز مهاراتهم البحثية والتحليلية والمضي قدماً بتجربتهم الأكاديمية ضمن مختلف المجالات في إدارة الأعمال حيث تعمل جامعة أبوظبي على إثراء تنافسية الطلبة وفتح آفاق جديدة لهم في سوق العمل وإسهام خريجي كلية إدارة الأعمال في تحقيق الأهداف العلمية والاقتصادية الوطنية.

ويتيح المختبر للطلبة مراقبة الأصول المالية وتداولها افتراضياً في سوق الأسهم والدخول إلى معلومات مهمة تحاكي ما تستخدمه كبرى المؤسسات العالمية الرائدة والحوكمة وشركات الاستثمار.

وفر مختبر بلومبيرج المالي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إمكان الدخول عن بعد من دون الحاجة للوجود في مختبرات الجامعة.

وتعد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي كلية إدارة الأعمال الوحيدة في المنطقة الحائزة اعتمادي EQUIS النظام الأوروبي لتطوير الجودة وAACSB اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية معاً علماً أن 1 في المئة فقط من كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم هي التي تجمع بين هذين الاعتمادين معاً.

وتقدم الكلية للطلبة مجموعة متنوعة من فرص التطوير المهني الشاملة بما في ذلك بكالوريوس إدارة الأعمال في 7 تخصصات وماجستير في إدارة الأعمال في 10 مسارات دراسية إضافة إلى درجة الدكتوراه المرموقة في إدارة الأعمال.

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