برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة ستقوم بتدريس كافة المساقات النظرية عن بُعد، فيما سيتم تغطية الشق العملي من المساقات وجهاً لوجه داخل الحرم الجامعي، وبعبارة أخرى فإن هذا النموذج التعليمي الهجين سوف يساعدنا في الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة والجودة الأكاديمية، وذلك تماشياً مع متطلبات وزارة التربية والتعليم لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كما يمكن لنسبة محددة من الطلاب المسجلين في المساقات العملية (المختبرات، الأستوديوهات، والعيادات) التواجد في الحرم الجامعي، وعليه، سيتم تقسيم الطلاب المسجلين في هذه المساقات إلى مجموعات تسمح لهم حضور مساقاتهم العملية في الحرم الجامعي.

وقال إنه سيتم تدريس جميع المحاضرات النظرية عن بُعد باستخدام نظام (Moodle/‏Blackboard-collaborate) الذي تم استخدامه خلال الفصلين الربيعي والصيفي الماضيين، ولضمان مستوى عالٍ من التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة، سوف تستمر الجامعة بتوفير برامج تدريبية متخصصة لكافة أعضاء الهيئة التدريسية بما يخص مهارات التعليم عن بعد، كما سيستمر العمل بتسجيل المحاضرات وإتاحتها لجميع الطلبة، وستبقى جداول المساقات الحالية كما هي بلا تغيير.

مساقات

وبين أنه سيتم تدريس جميع المساقات العملية (المختبرات، العيادات، والأستوديوهات) بنظام التعليم المباشر داخل الحرم الجامعي، وقد راعت الجامعة ظروف بعض الطلاب الذين يحتاجون إلى حضور محاضرات نظرية عن بعد من الحرم الجامعي، نظراً لتقارب توقيتها مع المساقات العملية، لذا فقد خصصت الجامعة أماكن مجهزة لذلك.

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