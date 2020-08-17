اعتماد خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطط إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب، خلال العام الدراسي المقبل. وتعطي الخطط الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم «عن بُعد» بشكل كامل، خلال الفصل الأول من العام الدراسي المقبل، شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة. كما اعتمدت اللجنة، مع تشديدها على ضرورة تطبيق معايير صحية ووقائية صارمة، سياسة امتثال جديدة تطبّق في كل المدارس الخاصة في الإمارة، وتشترط سياسة الامتثال حصول المدرسة على خطاب عدم ممانعة من دائرة التعليم والمعرفة قبل إعادة افتتاحها.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة أقرت 5 نماذج رئيسية لاستقبال الطلاب، تشمل سياسات وإرشادات توجيهية تبعاً للقدرة الاستيعابية للمدارس، على النحو التالي: «الانتظام بنظام الدوام الكامل»: سيتطلب حضور الطلاب يومياً إلى المدرسة، والنموذج الثاني: الانتظام بنظام الدوام الجزئي، حيث سيحضر الطلاب يومياً إلى المدرسة، ولكن لنصف اليوم الدراسي. والنموذج الثالث التناوب بالأيام، حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه في المدرسة في أيام متناوبة «يومان في الأسبوع». والنموذج الرابع ويكون من خلال التناوب بالأسابيع، حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه لمدة أسبوعين والتعليم عن بعد لمدة أسبوعين في كل شهر. والنموذج الخامس يتمثل بالتعليم الهجين، حيث سيتلقى الطلاب التعليم مباشرة وجهاً لوجه في المدرسة لمدة يومين في أسبوع واحد، و3 أيام في الأسبوع التالي، والتعليم عن بعد في الأيام التي يكون فيها في المنزل.

وسيتم استقبال طلاب المرحلة التمهيدية وحتى الصف الخامس في الصفوف الدراسية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، على أن يكون دوام طلاب المراحل الدراسية الأخرى بعد 4 أسابيع من بدء العام الدراسي. ويتيح هذا للمدارس مراقبة وتقييم مدى تأقلم واستجابة الطلاب للإجراءات المتبعة، والتخطيط بناء على ذلك لالتحاق بقية الطلاب.

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