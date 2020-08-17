جامعة خليفة تنظم برنامجاً تعريفياً لطلبتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عزمها تنظيم برنامج تعريفي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجَّلين حديثاً في الجامعة للفصل الأكاديمي الأول من العام 2020، وذلك بهدف تهيئتهم للحياة الأكاديمية المقبلين عليها.

وذلك استجابة من الجامعة للجائحة وبذل الجهود التي من شأنها أن تضمن سلامة الطلبة وأولياء الأمور. ويعد هذا البرنامج التعريفي نموذجاً موجزاً حول المحاضرات الأكاديمية المقبلة في العام الأكاديمي الجديد، كما يؤكد استراتيجية جامعة خليفة الافتراضية في ضمان عملية إيصال الدروس لجميع طلبة الجامعة أينما كانوا.

وسيجمع البرنامج التعريفي للفصل الأكاديمي الأول للعام 2020 والمقرر تنظيمه اليوم وغداً افتراضياً للبرنامج والجلسات والموجهة لطلبة برامج البكالوريوس الجدد وأهاليهم. ويركز البرنامج التعريفي في اليوم الأول على الطلبة وأولياء الأمور، في حين يُخصص البرنامج في اليوم التالي للطلبة فقط.

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