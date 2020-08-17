جامعة الإمارات تستقبل 2000 طالب مستجد «افتراضياً»

المصدر: العين – داوود محمد

باشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الامارات، بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة المرشحين للقبول في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/‏‏2021 وفق التخصصات والرغبات التي اختارها الطلبة، باستقبال 2000 طالب مستجد «افتراضياً»، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص قبول وتسجيل الدفعة الجديدة لهذا العام، حيث سيبدأ العام الجامعي الجديد وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية مختلفة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، من خلال اتباع نظام المختلط وفق آليات محددة تراعي فيها الظروف العامة والخاصة، حيث سيتم استيعاب 40 بالمئة ضمن القاعات الدراسية التي تتطلب التطبيق العملي في المختبرات والباقي عبر وسائل التواصل التقني، وكذلك بالنسبة للطلبة الدوليين المقيمين في السكن الداخلي من خلال تحديد إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات التي سوف تطبق.

وأكدت إدارة الجامعة أنها بدأت بالأمس باستقبال الطلبة المستجدين والبالغ عددهم أكثر من 2000 طالب وطالبة نظمت الجامعة برنامجاً خاصاً للطلبة المستجدين (افتراضياً) تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام يتضمن جلسات عن الحياة الأكاديمية في جامعة الإمارات منها محاضرة عن خطوات النجاح الأكاديمي ».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز