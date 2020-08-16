«الطوارئ والأزمات» تعتمد خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد19 في إمارة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة خطة فتح المدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي المقبل، والتي تشمل دوام الطلاب بالمدارس.

وستخضع المدارس لزيارات تفتيشية قبل الافتتاح وبشكل دوري لضمان الامتثال. وتشمل الإجراءات فحوصات كوفيد-19 إلزامية للمعلمين والموظفين والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة 1.5 متر داخل المدرسة، وتحديد السعة الصفية بما لا يتجاوز 15 طالباً لكل صف.

كما سيتم فحص درجات الحرارة يومياً وإلزام المعلمين والطلاب بدءاً من عمر 6 أعوام فما فوق بارتداء كمامات الوجه، وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والإضافية.

وأعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن سياسات ومبادئ توجيهية بشأن استئناف دوام الطلاب في المدارس الخاصة في أبوظبي. وتنص على إلزام جميع الموظفين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بالامتثال للتدابير الاحترازية وإجراءات التعقيم الصارمة.

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