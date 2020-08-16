1024 مشاركاً في المنصة الصيفية لـ«تنمية المجتمع»

المصدر: دبي – البيان

سجّلت المنصة المجتمعية الصيفية في وزارة تنمية المجتمع مشاركات وتفاعلاً متميزاً من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والطلبة وأولياء الأمور، في فعاليات محور إعادة التدوير، وبلغ عدد المشاركين 1024 من الفئة العمرية 4 سنوات إلى 18 سنة.

حيث شارك في اليوم الأول 241 مشاركاً في ورشتي تغليف العلب الفارغة بالأسطوانات القديمة والطباعة على القمصان القديمة، وفي اليوم الثاني 212 مشاركاً في ورشتي تغليف العلب بورق الجرائد وصناعة دولاب خشبي بصناديق الخضراوات، وفي اليوم الثالث 201 مشارك في ورشة صنع مزهرية لتنسيق الزهور، وفي اليوم الرابع 187 مشاركاً في ورشة تغليف علب الأحذية، وفي اليوم الخامس 183 مشاركاً في ورشتي استخدام المناديل بطريقة صحيحة وتصميم الطاولات من إطارات السيارة.

وتنطلق اليوم وحتى 20 أغسطس، فعاليات المحور الأخير للمنصة المجتمعية الصيفية، محور تحدي الخمسين الذي يستهدف الفئة العمرية من 9 سنوات - 20 سنة، وأولياء الأمور، ويتضمن 11 برنامجاً ونشاطاً، وهي برنامج القبطان البحري والابتكار مفتاح العقول بوابة المستقبل، وفن صناعة العلامات التجارية وتحديات تربية الأبناء، وغيرها من البرامج.

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