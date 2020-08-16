«التربية» تتيح لأولياء الأمور اختيار شكل دوام أبنائهم

المصدر: دبي ـ البيان

أتاحت وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعلم عن بُعد للفصل الدراسي الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة بهدف تحقيق الاستقرار للمجتمع المدرسي، وطمأنة الميدان على سلامة أبنائنا الطلبة، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر «تويتر»: «مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021.. يسعدنا استئناف طلبتنا الدراسة في 30 أغسطس الجاري، ضمن إجراءات احترازية ووقائية وآليات متخذة تصبّ في مصلحة الطالب، وتسهم في تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية».

وذكرت أنه وفقاً لآخر المستجدات وبناءً على الأوضاع الصحية الراهنة تم الأخذ بعين الاعتبار وضع خُطط محكمة لضمان عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الدولة دون استثناء، ولمختلف المراحل الدراسية. ولفتت إلى أنه تم وضع وثيقة مرتبطة بعودة الطلبة للمدارس، عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والاشتراطات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل جميع المنشآت التعليمية في الدولة من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة للتعلم عند تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كوفيد 19.

وأوضحت أنه سيتم التأكد من خلال فرق العمل بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة من تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة قبل وأثناء الدوام المدرسي، وبصفة مستمرة، تحقيقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

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