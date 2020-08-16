تخريج افتراضي لـ1679 طالباً بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج الفوج الرابع عشر في حفل افتراضي ضم 1679 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات توزعوا على 725 خريجاً من برامج البكالوريوس و954 من برامج الدراسات العليا.

وحضر أيضاً حفل التخرج، الذي أقيم افتراضياً هذا العام حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي والبروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، وسالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته: «إن هذه مناسبة سنوية متجددة نتقدم فيها بكل عام بالتهنئة للخريجين والخريجات ونعتز بأنهم يحملون اسم جامعة أبوظبي ويرفعون رايتها في المجتمع والعالم، وإن احتفالنا بكم أيها الخريجون والخريجات إنما يتم بشكل مختلف عبر تقنيات التواصل الحديثة وهو بذلك تعبير قوي عن ثقتنا الكاملة بأن العالم بإذن الله سوف يتجاوز الأزمة الطارئة التي تصاحب وباء فيروس كورونا المستجد، وأيضاً تعبير أكيد عن التزامنا في هذه الدولة العزيزة مراجعة كافة التطورات بعزم وتصميم على العمل معاً بكافة الوسائل المتاحة من أجل تحقيق الخير والنماء للمجتمع والإنسان».

وأضاف معاليه: «إن حفل التخريج السنوي بجامعة أبوظبي إنما هو دائماً مناسبة مواتية نتقدم فيها بفائق الشكر وعظيم الامتنان والاحترام للقيادة، ونعتز بشكل خاص بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي رؤية تؤكد دور التعليم في بناء الإنسان وتمكينه من الإسهام الكامل في حركة التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن والعالم، وإن الاهتمام بالتعليم في فكر وأعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو اهتمام بالمستقبل ووسيلة أكيدة لتحقيق التقدم في المجتمع وتمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم أجمع».

وأكد معاليه «أن حفل التخريج السنوي كذلك هو مناسبة طيبة نعبر فيها عن اعتزازنا الكبير بالقيادة الحكيمة في هذه الجامعة لسمو الأخ الكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجامعة ونحتفي بجهوده وتوجيهاته التي جعلت جامعة أبوظبي تقوم بدورها المرموق في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق أفضل المعايير الدولية».

شكر

وتقدم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تشريفه لحفل التخرج، معرباً عن اعتزازه بمواصلة جامعة أبوظبي تخريج كفاءات شابة متميزة ترفد السوق بكوادر وطنية تلبي احتياجاته وتطلعاته وقادرة على مواصلة مسيرة التطور والعطاء التي تشهدها الإمارات في مختلف المناحي.

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