«الوطني الاتحادي» يحتفي بأوائل الثانوية العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل المجلس الوطني الاتحادي «عن بُعد» مع أوائل الثانوية العامة في الدولة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأعضاء من البرلمان الإماراتي للطفل، بيوم الشباب العالمي، وذلك في إطار مبادرات المجلس المجتمعية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: عدنان حمد الحمادي، وساره محمد فلكناز، وناصر محمد اليماحي، ومحمد عيسى الكشف، وهند حميد العليلي، وعائشة راشد ليتيم.

وأشاد عدنان حمد الحمادي بجهود أولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل وقدرتهم على توفير البيئة المناسبة لتفوق أبنائهم، فيما أثنت ساره محمد فلكناز على الدور الكبير الذي لعبته وزارة التربية والتعليم لاستمرار عمل المنظومة التعليمية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حرصاً منها على مستقبل الطلبة من خلال تهيئة المناخ التعليمي الملائم لكل الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وتطبيق نظام التعليم عن بُعد كتدبير احترازي لحمايتهم.

اهتمام كبير

وأكد ناصر محمد اليماحي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتؤمن بأنهم صناع المستقبل، ولديهم القدرات والمواهب المتنوعة، وقادرون على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية الموكلة لهم من القيادة الرشيدة.

من جهته أشار محمد عيسى الكشف إلى إن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لمعرفة تطلعات الطلبة المستقبلية، فضلاً عن التعرف على التحديات والعوائق التي واجهتهم خلال أزمة كورونا من واقع تجربتهم في التعليم عن بُعد، وكيفية تخطي هذه العوائق.

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