المدارس الإماراتية تسجل نتائج ممتازة على مستوى A

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل المدارس الإماراتية تسجيل نتائج ممتازة في مختلف المراحل والمستويات التعليمية وبالمناسبة كشفت مدرسة هورايزن الدولية، وهي جزء من مؤسسة النجاح التعليمية عن تفوق طلابها ونجاحهم بنسبة 100٪ على مستوى A وAS لعام 2020.

تعكس نتائج 2020 عامًا آخر من الأداء الاستثنائي لطلاب مدرسة هورايزون الدولية في التحصيل العلمي والتقدم. من بين الإدخالات لهذا العام ، تم حصول 29٪ من الطلاب على درجة في الاختبار A * -A ، وحصل 75٪ من الطلاب على درجة A * -C. وحققت مدرسة هورايزون الدولية معدل نجاح إجمالي بمعدل (-E A *) بنسبة 100٪.

وفي هذا الصدد علّق دارين غيل، مدير مدرسة هورايزن الدولية: "لقد مر عام لا مثيل له في التعليم مع تفشي جائحة كوفيد 19 في واحدة من أكثر الأوقات أهمية بالنسبة لفصول الامتحان. أنا فخور جدًا بالطلاب والموظفين وأولياء الأمور في مدرسة هورايزون الدولية الذين يحتفلون بالنتائج الرائعة اليوم. إنها شهادة على الالتزام والتفاني والدعم والعمل الجماعي خلال الأوقات الأكثر تحديًا وصعوبة. لقد أظهر طلابنا وموظفونا مرونة وتصميمًا على النجاح ، ولهذا ، يجب أن نهنئهم على كونهم قدوة ممتازة مكنتنا على النجاح في زمن الشدائد".

تكريماً لجهد الطلاب تنشر مدرسة هورايزون الدولية لائحة باسماء المتفوقين بمستوى A و AS لعام 2020:

حقق عليزي عاطف نتائج على التوالي A و A و B في الأعمال والإعلام والاقتصاد.

و و في الأعمال والإعلام والاقتصاد. حصل طلاب الصف الثاني عشر ، تاليا الدراعي ، وآية أمير الخاج ، وأحمد القرادني على درجات A و A و A في موادهم الدراسية AS .

و و في موادهم الدراسية . حققت نسبة نجاح 100٪ في AS العلوم و 67٪ B + في الكيمياء و 50٪ B + في الأحياء والفيزياء.

العلوم و 67٪ + في الكيمياء و 50٪ + في الأحياء والفيزياء. حصل 75٪ من طلاب Art AS على B + ، وحصل 50٪ منهم على أعلى درجة A .

نتيجة تفوق طلاب مدرسة هورايزن الدولية تم قبولهم في أرقى الجامعات:

نتائج أليزي عاطف أكسبتها مكانًا في جامعتها المختارة ، للتخصص في إدارة الأعمال والتسويق.

ياسمين مكي تم قبولها في الجامعة الأمريكية بدبي للتخصص في الإعلام والإعلان.

سيلتحق يوسف مكي كلية التقنية العليا للتخصص في ادارة الاعمال والجودة.

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