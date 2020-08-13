"التربية" تطلق برنامج "الإعلام الرياضي" للطلبة

المصدر: وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج "الإعلام الرياضي" ضمن مبادرة "كن محترفا" المتخصصة في مجالات التحكيم والتدريب والإعلام الرياضي، وتهدف إلى تمكين الطلبة في مختلف المجالات الرياضية الإبداعية وتعزيز فرصهم للوصول إلى الاحتراف المهني في هذه المجالات.

وتنظم الوزارة البرنامج خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري بمشاركة نخبة من رواد الإعلام الرياضي بالدولة.

ويستهدف الأسبوع الأول للبرنامج التعريف والترويج للبرنامج، فيما يتم خلال الأسبوع الثاني تنفيذ تدريب تخصصي للطلبة المشاركين على مختلف مسارات البرنامج.

ويضم برنامج "الإعلام الرياضي" 4 مجالات هي التصوير والتعليق الرياضي وتقديم البرامج والصحافة الرياضية ويهدف إلى استدامة تطوير قطاع الإعلام الرياضي بالدولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية.

ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الإعلام الرياضي وأهميته بالمجتمع واكتشاف المواهب والقدرات الكامنة لدى الطلبة في هذا المجال ومواكبة التطور والتغيرات العالمية في مجال الإعلام الرياضي.

ويشارك في البرنامج نخبة من الإعلاميين الرياضيين في الدولة وسيتولون تدريب الطلبة وإعدادهم في مختلف مجالات الإعلام الرياضي التي يحاكيها البرنامج الذي سيسلط الضوء كذلك على مسيرتهم المهنية في هذا المجال.

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