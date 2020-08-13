4 مواعيد لأوقات الدوام العام الدراسي المقبل

أقرت وزارة التربية والتعليم 4 مواعيد مقترحة تضمن دواماً مرناً للطلبة وتناسب احتياجاتهم وميولهم، حيث يبدأ الدوام في المقترح الأول من الساعة 7:15 إلى 12:50، والثاني من الساعة 7:30 إلى 1:05، والثالث من الساعة 8 إلى 1:35، والرابع من 8:30 إلى 2:05.

وذلك سعياً من الوزارة أن يكون الدوام مرناً يواكب احتياجات وميول الطلبة وأوقات دراستهم فيما حددت إجمالي عدد الحصص لطلبة المراحل التعليمية كافة، إذ جاء نصيب أطفال الروضة 30 حصة أسبوعياً، بواقع 25 تعليماً مدرسياً، و5 ذاتياً، مقابل 35 للحلقة الأولى بواقع 30 مدرسياً، و5 ذاتياً، والحلقة الثانية 40 حصة بواقع 30 مدرسياً و3 مباشراً و7 ذاتياً، وكذا 40 حصة لطلبة المرحلة الثانوية بواقع 30 مدرسياً و5 مباشراً و5 ذاتياً، على أن يكون زمن الحصة 45 دقيقة للجميع.

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