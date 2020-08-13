«الشارقة للتعليم الخاص»: منح أولياء الأمور اختيار كيفية التعلم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة وزعت على إدارات المدارس الخاصة بالشارقة تعميماً بشأن سيناريوهات العودة للمدارس، وأبرز ما جاء فيه خيار مواصلة التعليم عن بعد بنسبة 100 % في العام الدراسي المقبل.

والذي يرجع لأولياء الأمور الراغبين بذلك، رغم أن خيار التعليم وجهاً لوجه يبقى هو النموذج التعليمي المفضل لدى الغالبية، إلا أننا نتفهم تماماً اختلاف وجهات النظر بين أولياء الأمور، وبالأخص في المراحل الأولى من إعادة فتح المدارس، وكإجراء مؤقت يمكن لإدارات المدارس توفير خدمات التعلم عن بعد بنسبة 100 % للفصل الدراسي المقبل لأولياء الأمور الراغبين والذين يطلبون ذلك الخيار.

وقال: «إن خيار التعلم عن بعد متاح فقط لأولياء الأمور الراغبين في هذا الخيار وليس للمدارس، ونهدف من تلك الخطوة المساعدة في تسهيل العودة التدريجية لأولياء الأمور وأبنائهم إلى خيار التعليم وجهاً لوجه».

عودة

وأوضح الحوسني أن ما جاء في التعميم كذلك، العودة التدريجية للمدرسة في بداية العام الدراسي، حيث نؤكد أن على جميع المدارس التدرج في دعوة الطلبة إلى المباني المدرسية في بداية العام الدراسي المقبل حتى تصل المدرسة إلى الطاقة الاستيعابية المستهدفة في سيناريوهات العودة إلى المدرسة، لافتاً إلى أن ما جاء في التعميم .

كذلك استخدام المنصات الإلكترونية التعليمية، والذي نؤكد من خلاله على أهمية الاستمرار في استخدام المنصات الإلكترونية كضرورة تقتضيها متطلبات تعليم الطلبة ضمن جدول دراستهم اليومية، حيث يتوقع تغطية الفارق في الجدول الزمني عن طريق المنصات الإلكترونية، بحيث يعوض قصر اليوم الدراسي بما يتماشى مع عدد أيام التمدرس السنوية، وبشكل يضمن جودة حياة الطلبة وتحقق المخرجات التعليمية المنشودة.

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