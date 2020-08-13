إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة الطلبة

وضعت وزارة التربية والتعليم حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، أبرزها اعتماد مسافة التباعد بين كل طالب والثاني 1.5 متر في الصف، وتوزيع طلبة المجموعة الواحدة على الصفوف، وتوفير جهاز تعقيم عند بوابة المدرسة عند الدخول والخروج، وتوزيع الفسحة المدرسية على فترات زمنية مختلفة تسمع بإخراج الطلاب على دفعات، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات أثناء فترة الفسحة وإلى مجموعات متباعدة تحت إشراف المعلم المناوب، والاستفادة من وجود فائض الغرف الدراسية لتقليل كثافة الطلاب في الفصل، والاستفادة من مرافق المدرسة الأخرى لتقليل الكثافة الطلابية، وتوزيع الطلاب في الصفوف وتركيب جهاز يعمل على تلطيف الجو، ويعمل على التعقيم في الوقت ذاته، وإخلاء الفصول من أي وسائل تعليمية لتوفير مساحة كافية بين الطلاب.

نقل آمن

تطبق وزارة التربية إجراءات احترازية ووقائية فيما يخص «النقل والمواصلات» حيث سيتم تطبيق قياس درجة حرارة الطلبة قبل صعود الطلبة للحافلة المدرسية، وتعقيم الحافلات قبل وبعد كل رحلة، وإجراء الكشف المبكر لجميع السائقين والمشرفين للحافلات مع تطبيق جميع البروتوكولات الصحة والسلامة للخطط الوقائية والاحترازية، ‏وتقليل الطاقة الاستيعابية للطلبة في الحافلات في حال استئناف جميع الطلبة في الدوام المدرسي لتطبيق التباعد بين الطلبة ووضع برنامج توعوي وتثقيفي للسائقين والمشرفين، ‏فضلاً عن تطبيق الإشتراطات الوقائية لسيارات النقل الخاصة بالطلبة.

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