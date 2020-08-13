«التربية»: تقسيم الطلبة إلى 3 مجموعات «ABC»

المصدر: (دبي - أحمد يحيى)

نظمت وزارة التربية والتعليم حضور الطلبة إلى المدارس عبر تقسيمهم إلى 3 مجموعات «ABC» وذلك بعد حصر الطلبة من فئات أصحاب الهمم وطلبة الأمراض المزمنة، الذين سيلتزمون بالتعليم عن بعد، أما باقي الطلبة المقسمين إلى مجموعات فسيداوم منهم مجموعة واحدة فقط في المدرسة فيما ستلتزم المجموعتان الأخريان بالتعلم عن بعد، ومن ثم التناوب بين المجموعات.

وقسمت الوزارة الدوام إلى 3 أسابيع، الأول منه للمجموعة A في المدرسة وتكون المجموعتان «B وC» عن بُعد، وفي الأسبوع الثاني تكون المجموعة B في المدرسة والمجموعتان «A وC» دوام عن بُعد، وفي الأسبوع الثالث تكون المجموعة «C» في المدرسة والمجموعتان «A وB» عن بعد، حتى تضمن الوزارة دوام كافة الطلبة و الحصول على خدمات تعليمية موحدة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، فيما تركت الوزارة حرية التقسيم لإدارات المدارس.

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