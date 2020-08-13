راشد بن حميد يطلع على إجراءات القبول في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس على إجراءات القبول في الجامعة، وسير عملية تلقي طلبات التحاق الطلبة الجدد في كلياتها، والتي تتم إما من خلال زيارة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة وإما «عن بعد».

واستمع الشيخ راشد خلال زيارة تفقدية للجامعة إلى شرح مفصل حول إجراءات تسجيل الطلبة والمبادرات، التي أطلقتها الجامعة خلال فترة قبول الطلبة الجدد، والتي تضمنت تنظيم «الأيام المفتوحة» في عدد من الكليات، والتي تم خلالها إعفاء الطلبة الجدد من رسوم التسجيل، ومنحهم خصومات متنوعة على الرسوم الدراسية.

كما اطلع الشيخ راشد بن حميد على مبادرة «الأسبوع المفتوح»، الذي يبدأ اليوم، ويستمر حتى 19 أغسطس الجاري، ويتم خلاله إعفاء الطلبة الجدد من رسوم التسجيل في مختلف الدرجات العلمية، ومنح طلبة البكالوريوس خصماً يصل إلى 40% إضافة إلى خصومات لخريجي الجامعة على الدراسات العليا تصل إلى 50% ولخريجي الجامعات الأخرى تصل إلى 30%.

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