التربية تعلن بدء امتحانات الفصول الصيفية الذكية 16 أغسطس الجاري

المصدر: وام

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات طلبة الصف الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم 16 أغسطس الجاري والمخصصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات وذلك في الفصول الصيفية الذكية.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغطس الجاري في مادة الفيزياء على أن يؤدي الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية 17 أغسطس وامتحان اللغة العربية 18 أغسطس وامتحان الأحياء / الكيمياء 19 أغسطس وامتحان اللغة الإنجليزية 20 أغسطس وامتحان الرياضيات 23 أغسطس ويختتم الطلبة امتحاناتهم في مادة التربية الإسلامية 24 أغسطس الجاري.

ويعد برنامج الفصول الذكية واحدا من المبادرات التي تقدم مصلحة الطالب وتسعى إلى تمكينه من مخرجات التعلم المستهدفة وتغيير فلسفة التقييم التي أضحت أكثر عصرية وتهتم في تحقيق نواتج التعلم.

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