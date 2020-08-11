جامعة أبوظبي تخصص منحة دراسية لخط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن تخصيص منحة دراسية قدرها 20% لخط الدفاع الأول من مقدمي الرعاية الصحية لهم ولأزواجهم وأولادهم وذلك تقديراً لجهودهم الرائدة في تحقيق الأمن والسلامة خلال جائحة «كوفيد 19»، وتشمل المنحة الدراسية الراغبين في الحصول على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا ضمن أكثر من 50 برنامجاً دراسياً من الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020-2021 في فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي والظفرة، وتأتي هذه المنحة الدراسية ضمن مبادرات الجامعة الداعمة لمقدمي الرعاية الصحيّة، والتي تضمنت تزويد مستشفيات في أبوظبي واقياً طبياً للوجه.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس الإدارة «أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً فريداً في مواجهة جائحة كورونا حيث وفرت قيادتنا الرشيدة كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وجسد مجتمع الإمارات أسمى صور التلاحم المجتمعي وقد كانت ولا تزال جامعة أبوظبي شريكاً رئيساً في هذه الجهود حيث نجح فريق بحثي بها في تقديم نموذج مطور لواقٍ طبي للوجه تم إنتاج كميات كبيرة منه وإهداؤها لمستشفيات في أبوظبي».

ويشترط أن يحافظ الطلبة الحاصلون على المنحة الدراسية خلال سنوات الدراسة على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0، إضافة إلى الشروط الأخرى المطبقة على المنح الدراسية مثل عدم شمولها المساقات المعادة، وضرورة الالتزام بعدد معين من الساعات الدراسية في كل فصل دراسي وغيرها من المعايير.

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