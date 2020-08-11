45 % خصم لحملة «إسعاد» في مدرسة «بيلفا انديان»

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مدرسة «بيلفا انديان» الهندية الخاصة في دبي، إلى خياراتها في القطاع التعليمي، بنسبة خصم تبلغ 45% على الرسوم الدراسية للمراحل من الروضة إلى الصف الـ 10، لحاملي بطاقة إسعاد.

وبموجب عقد الانضمام تصبح المدرسة التي تعد من المدارس المميزة التي تعتمد المنهاج الهندي في برامجها التعليمية، ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في اللجنة، إلى جانب العديد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال التي تقدم خصومات متنوعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وزار زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، المدرسة للإطلاع على البرامج التعليمية التي تقدمها، حيث حصل على شرح تفصيلي عن المناهج المعتمدة لدى المدرسة، وعدد الطلاب المسجلين فيها، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التعليمية التي تقدمها.

وقال زكريا سيف: «إن انضمام مدرسة «بيلفا انديان» يعد إضافة مميزة لقطاع التعليم في «إسعاد» وهي تلبية للاحتياجات التعليمية لعدد كبير من الموظفين حاملي بطاقة إسعاد، ممن ينتمون لجنسيات مختلفة، وسيكون لذلك أثر في تحقيق السعادة لهم ولأسرهم».

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