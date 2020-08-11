راشد بن حميد يحفّز طلبة «المبرمج الإماراتي»

المصدر: عجمان - البيان

انطلقت أمس فعاليات المستوى الأول من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، بمشاركة 860 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، والتي تسعى لإعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة، وحضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان فعاليات الدورة الحالية للمبادرة التي تقام بشكل استثنائي من خلال نظام التعليم عن بعد تماشياً مع الحالة الراهنة، مطلعاً على سير البرنامج التدريبي للطلبة، كما وجه كلمة تحفيزية للطلبة والطالبات المبدعين والمبدعات، معرباً عن فخره بهم فقد أحسنوا الاختيار واغتنموا أوقاتهم بكل ما هو مفيد وهذا ما نعده من أبناء الدولة الذين سيحملون راية الوطن.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد: أن الجميع يثق بمهارات المنتسبين فقد أثبتوا دوماً أنهم الأقدر والأجدر، مشيراً إلى أن الظروف لا وجود لها في قاموسهم، فهم دائماً على قدر التحدي، وسيقدمون مشاريع مميزة في مجال البرمجة.

دعوة

ودعاً الجميع لبذل الكثير من الجهد لاجتياز المستوى الأول والانطلاق للمستويات العليا، متوجهاً بالشكر لذوي الطلبة الذين أخذوا بأيديهم في هذا الطريق كما وتقدم بالشكر لصندوق الوطن الذي يتبنى مبادرة المبرمج الإماراتي بإعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

من جهته، أوضح أحمد فكري مدير عام صندوق الوطن «نحن فخورون بالدعم المتواصل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي لمبادرة المبرمج الإماراتي وبرامج صندوق الوطن الأخرى ومتابعته الدائمة لطلابنا الأعزاء».

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