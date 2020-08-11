مؤتمر «نبتكر عن بُعد»ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، اليوم وغداً، المؤتمر الافتراضي التفاعلي «نبتكر عن بُعد»، كمبادرة تهدف إلى جمع المبتكرين والصناع والخبراء من مختلف دول العالم بغية إثراء المحتوى الابتكاري وتشجيع الطلاب والمشاركين على الابتكار باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة الابتكار في الأوساط التعليمية والارتقاء بقدرات الطلبة الموهوبين وكل أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر 16 ورشة عمل ومحاضرة، بواقع 8 في كل يوم ومحاضرتين في كل ساعة. وأكّد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أن المؤسسة تعمل وفق نهج مستمر نحو تفعيل كل الآليات والسبل نحو المزيد من ثقافة الابتكار، وتحويل تلك الثقافة إلى منظومة تعمل من خلالها كافة المؤسسات التعليمية في الإمارات والمنطقة من أجل صناعة جيل يملك المعرفة والمهارات قادر على إيجاد حلول غير تقليدية للتحديات الحالية والمستقبلية.

نهج

وأضاف المهيري: «إن مؤتمر نبتكر عن بعد هو ترجمة عملية لمساعينا لاستمرار نهج الابتكار في كل الأوقات، ولا سيما خلال أزمة كورونا الحالية. وبفضل البنية التحتية التكنولوجية التي نتمتع بها في المؤسسة، استطعنا أن نواصل كافة أنشطتنا التعليمية والتدريبية بكل كفاءة وفعالية. ولعل التواصل عن بعد كان له العديد من الإيجابيات.

حيث استطعنا دعوة العديد من الخبراء العالميين في مجالات الابتكارات العلمية والتكنولوجية من أجل تبادل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم لطلبتنا. ونهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات العالمية ومواصلة رفد المنظومة التعليمية في الإمارات بأحدث التطبيقات العلمية والمساهمة في تطويرها على كافة الصعد».

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