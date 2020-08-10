«الشارقة للتعليم الخاص»: فحص «كورونا» إلزامي وطاقة الحافلات 50 %

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدليل الإرشادي الشامل لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2021-2020، متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث تركز الوثيقة على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة. وتضمن إلزامية إجراء فحص كوفيد 19 لكل الطلبة والمعلمين وجميع الكوادر قبل الانضمام إلى المدرسة، مع طاقة استيعابية للحافلات لا تزيد على 50 بالمائة.

وألزمت إجراءات التنظيف والنظافة المدارس بإجراء تعقيم كامل لكل أرجاء المدرسة قبل فتحها رسمياً ونهاية كل أسبوع دراسي مع التعقيم الشامل لكل المرافق، كما وضعت ضوابط لوصول الطلبة ومغادرتهم للمدارس، مانعة دخول ذوي الطلبة إلى الحرم المدرسي بصورة قاطعة، مع تحديد نقاط استلام وتوصيل، وتنفيذ خطة منفصلة لطلبة الحافلات، حيث أفرد الدليل إجراءات خاصة بالمواصلات المدرسية تشمل عملية تعقيم الحافلات يومياً، وإلزامها بطاقة استيعابية لا تزيد على 50 بالمائة مع الحرص على التباعد الجسدي.

وأتاحت الهيئة للمدارس العودة للدوام المدرسي وفق ثلاثة نماذج تدريس: الأول يوم كامل بوجود جميع الطلبة، والثاني نموذج الدوامين الذي يمكّن المدارس من إقرار آلية توزيع الطلبة على فترات حسب ما تراه مناسباً، والنموذج الثالث وهو نموذج التعليم الهجين الذي يتناوب الطلبة فيه بين التعلم عن بعد وحضور الفصول الدراسية بصورة فعلية، فيما ستحدد كيفية تنفيذ إجراءات السلامة والتباعد الجسدي نموذج التدريس الذي ستتبعه المدارس.

وأكدت الهيئة أنها ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإمارة لقياس ومتابعة مدى امتثال المدارس للإرشادات ومحاسبة المدارس غير الملتزمة، وقد يشمل ذلك تغريم المدرسة أو تكليف المدرسة بالتحول إلى التعلم عن بعد حتى إشعار آخر، مهيبة بالفرق المدرسية المخولة للتعامل مع كوفيد 19 داخل المدارس - والتي سيتم تشكيلها في كل مدرسة كما يوضح الدليل - مراقبة تنفيذ الإرشادات، ومعرفة مدى التزام أعضاء المجتمع المدرسي، بما في ذلك الطلبة والمعلمون والكوادر المدرسية الأخرى وأولياء الأمور.

تزامن

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن إصدار الدليل جاء متزامناً مع قرب العام الدراسي الجديد، حيث يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة عقب تطبيق نظام التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2020-2019 وبعد فترة انقطاع تجاوزت الخمسة أشهر، مؤكداً انتهاء كل الاستعدادات لضمان انطلاقة واثقة للعام الذي يبدأ في ظروف استثنائية، ومشيراً إلى أن الدليل الذي أصدرته الهيئة وتسلمت المدارس الخاصة نسخة منه قد تم صياغته بالتنسيق مع جهات عدة لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة للمجتمع المدرسي.

مخاطر

وحدد الدليل المخاطر العامة الرئيسية التي يجب مراعاتها والتعامل معها عند إعادة فتح المدارس، وهي انتقال العدوى من خلال التجمعات الكبيرة في مناطق مثل نقاط الدخول والخروج، والمقصف، أو خلال جلسات التقييم، واستلام الآباء لأولادهم، مشيرة إلى أهمية التعامل مع مخاطر المواصلات المدرسية بعناية اعتماداً على عدد الطلبة المسموح لهم في مباني المدرسة في أي وقت، والتأكد من وجود مساحات عزل كافية ومناسبة ومستلزمات طبية وطاقم لدعم عملية احتواء انتشار الفيروس والقدرة على التعامل معه.

تعاون

وبحسب الدليل سيتم إجراء فحص كوفيد 19 - بالتعاون مع الجهات الصحية في الشارقة - لكل الطلبة والمعلمين والكوادر في جميع المدارس الخاصة قبل الانضمام إلى المدرسة بصورة فعلية، لضمان سلامة الطلبة وكوادر المدرسة، كما سيتم إجراء فحوص منتظمة للطلبة والمعلمين وغيرهم من الكوادر المدرسية على أن تتواصل الهيئة مع المدارس بشأن أي مستجدات ذات صلة من الجهات الصحية المعنية في الشارقة.

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