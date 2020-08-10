860 مشاركاً في مبادرة «المبرمج الإماراتي» لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق الوطن عن جولة جديدة من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، بمشاركة 860 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، وذلك لإعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة، لديه القدرة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتلبي المتغيرات في سوق العمل بالمستقبل.

وتقام الجولة عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على «التعليم عن بعد»، برعاية شركة الدار العقارية، حيث سيتم تقديمها عبر منصة (Tynker) خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 20 أغسطس الجاري، ويتخللها 15 ساعة تدريبية، إلى جانب محاضرات تتناول موضوعات عدة في الترميز، وتطوير الألعاب للمبتدئين، ورياضيات الألعاب، وذلك لإكساب المشاركين مهارات متقدمة، تمكنهم من تطوير قدراتهم الإبداعية، والعمل على برمجياتهم الخاصة.

وقال أحمد فكري، مدير عام صندوق الوطن بالإنابة: «تعتبر «المبرمج الإماراتي» من أهم المبادرات، التي يعمل عليها صندوق الوطن كونها تعكس التزامه بالعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستثمار في تنمية الطاقات البشرية ».

تأهيل

ومن جهتها قالت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية بشركة الدار العقارية: «تحظى مبادرة المبرمج الإماراتي بأهمية كبيرة كونها تستثمر وبشكل مباشر في إعداد جيل متمكن في مجالات البرمجة وتقنية المعلومات، كما تسهم أيضاً في تأهيله، ليكون قادراً على قيادة مسيرة تطور وازدهار القطاع التكنولوجي في الدولة مستقبلاً».

وأضافت: «يتماشى دعمنا للمبادرة التي يجري تقديمها بنظام التعلم عن بعد مع التزام الدار العقارية بالارتقاء بالعملية التعليمية، ورفد سوق العمل بجيل مؤهل من الكفاءات القادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ».

وقالت الدكتورة عزة حمد الكعبي مديرة برامج استراتيجي في صندوق الوطن: «تشتمل هذه الجولة من المبادرة على العديد من الفيديوهات التعليمية، التي جرى إعدادها خصيصاً لطلاب المبرمج الإماراتي ويسعى من خلالها صندوق الوطن لتوفير فرص «التعلم عن بعد» للراغبين في تطوير مهاراتهم التكنولوجية واكتساب أساسيات لغة البرمجة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز