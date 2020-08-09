"التربية" تعلن عن توفر الزي المعتمد للمدرسة الإماراتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر الزي المدرسي المعتمد لطلبة المدرسة الإماراتية ابتداءً من الشهر الجاري بجميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف الحلقات الدراسية، داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الحصول عليه من خلال الموردين ومنافذ البيع المعتمدة، وقد حرصت الوزارة على تغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة وتحديد أسعار الزي المدرسي بما يراعي الظروف والاعتبارات الاقتصادية للأُسر.

وكانت الوزارة قد اعتمدت العام الماضي زيّاً موحداً لطلبة المدرسة الإماراتية يواكب مواصفات محددة ليعزز من انتمائهم الوطني وشعورهم بالمساواة والعدالة في التعامل وتحقيق التجانس في المظهر وترسيخ الانطباعات الإيجابية حول النظام المدرسي، وتعزيز قيم الولاء والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توفيره الراحة خلال ساعات الدراسة.

وللعام الدراسي الجديد 2020/2021، أعلنت الوزارة تعديل على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين، والذي بات الزامياً ليتكون من (تي شيرت) أبيض يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية.

ويتماشى اعتماد الزيّ لطلبة المدرسة الإماراتية مع أهداف وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج وعلى التطوير المستمر لكافة محاور المنظومة التعليمية بالمدرسة الإماراتية لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل.

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