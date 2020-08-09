جامعة خليفة تنظم سلسلة محاضرات مجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن تنظيم سلسلة من الندوات الافتراضية التي تهدف إلى إثراء المهارات الشخصية والمهنية كجزء من مبادرتها المجتمعية لتطوير المهارات 2020 والتي تحمل اسم سلسلة محاضرات جامعة خليفة المجتمعية، وستكون الندوات متاحة للجميع.

تبدأ الندوات في التاسع من شهر أغسطس الجاري ولغاية السابع والعشرين من الشهر نفسه، وسيشرف عليها مجموعة من الممثلين عن كلية الهندسة وكلية الآداب والعلوم وكلية الطب والعلوم الصحية وثلاثة مراكز بحثية وقسم الخدمات الطلابية ونجاح الطلبة في جامعة خليفة، حيث سيقومون بإدارة الجلسات الحوارية والتفاعل مع الحضور.

وتعد سلسلة المحاضرات المجتمعية لجامعة خليفة 2020 جزءاً من مبادرة الجامعة لتعزيز التعلم والمعرفة وتطوير الأفكار، حيث تؤمن جامعة خليفة بدورها المجتمعي بطرح برامج هادفة ومهمة للجميع، حيث تتوافق سلسلة الندوات أيضاً مع الدور المحوري الذي تلعبه جامعة خليفة في تنمية رأس المال البشري والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما من خلال المنصات الافتراضية.

ابتداءً من 9 أغسطس، ستعقد تسع ندوات أسبوعية وبإجمالي 27 ندوة وستستهدف المجالات التي تركز على الحياة الطلابية والأبحاث والتطوير والصحة والهندسة والفنون والعلوم، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة موارد الجامعة المتنوعة لتلبية احتياجات المجتمع.

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