مهارات التواصل باللغة الإنجليزية في جامعة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 60 معلماً ومرشداً أكاديمياً في مدارس الدولة، تمحورت حول تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والتي تأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وفي إطار اهتمامها بتلبية احتياجات المتدربين من مواطنين ومقيمين من البرامج التدريبية المختلفة ضمن برامج التعليم المستمر.

وقدمت الجامعة هذه الدورة مجاناً للهيئات التعليمية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية لا سيما خلال فترة جائحة «كوفيد19».

وركزت الدورة التي استمرت لخمسة أسابيع خلال 45 ساعة من التدريس على تطوير مهارات التواصل والاتصال مع الطلبة والزملاء والمديرين في المدارس.

وأشار الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إلى أن إنجاز هذه الدورة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها المحوري في خدمة المجتمع باعتبار الجامعات مراكز للإشعاع والإبداع العلمي والثقافي والاجتماعي .

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