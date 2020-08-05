ثانويات التكنولوجيا التطبيقية تستقبل طلبات الالتحاق حتى 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

حدد معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 20 من شهر أغسطس الجاري ليكون آخر موعد لتسجيل طلبات الالتحاق بثانويات التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.iat.ac.ae.

وتستقطب ثانويات التكنولوجيا التطبيقية الطلبة المواطنين للدراسة في 18 فرعاً على مستوى الدولة للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر، فيما بادر 2433 طالباً بتقديم طلباتهم للالتحاق للعام الدراسي المقبل.

استراتيجية شاملة

وقال الدكتور رياض المهيدب مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية إن المعهد يعمل في إطار الاستراتيجية الشاملة والمتقدمة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يقود منظومة التعليم المتخصص في الدولة.

وأشار إلى أن المناهج المتطورة المطبقة في المعهد تركز على اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتتكامل مع مواد تكنولوجية إضافية وفق أحدث الوسائل التعليمية ذات المعايير العالمية بما يضمن تخريج كفاءات وطنية في 12 تخصصاً هندسياً وصحياً وتكنولوجياً، منها الهندسة التطبيقية في الكهرباء وفي الميكانيكا وهندسة علوم الحاسوب والعلوم الهندسية العامة وبرنامج العلوم المتقدمة وصيانة الطائرات والصيانة الهندسية في الكهرباء وفي الميكانيكا وإدارة الأعمال والمحاسبة والإنتاج الإعلامي والإبداعي والعلوم الصحية والرعاية الاجتماعية، وكذلك برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية وهو الأمر الذي يمكّن الخريجين من القدرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.

قدرات وطنية

ولفت إلى أن معهد التكنولوجيا التطبيقية تأسس عام 2005 بهدف بناء القدرات الوطنية المتقدمة في مختلف التخصصات الصناعية والتكنولوجية اللازمة لتلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة.. مشيراً إلى أن إجمالي عدد الخريجين من المعهد بلغ 14344 خريجاً وخريجة خلال السنوات الماضية، كما تم تخريج 1536 طالباً وطالبة العام الجاري.

من جانبه أوضح عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة أن المناهج تركز على الجانب العملي والتطبيقي، وتضم ثانويات التكنولوجيات التطبيقية 335 مختبراً علمياً مزوداً بأحدث الأدوات المخبرية والأدوات اللازمة لتدريس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسة.

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