10شروط للسماح للطلبة بالعودة إلى المدرسة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

حددت المدارس الخاصة في أبوظبي 10 شروط للسماح بتسجيل الطلبة في مجموعات العودة للدراسة، والسماح لهم بدخول المدرسة، واشتملت على ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل المدرسة للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق، وفحص درجة الحرارة عند الدخول إلى المدرسة.

بالإضافة إلى بقاء الطالب على مسافة 1.5 متر من أقرب زميل له، والخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد قبل السماح لهم بالعودة إلى المدرسة، وإعلان تاريخ السفر الأخير.

وتفصيلاً، تضمنت شروط المدارس الخاصة للصفوف من السادس وحتى العاشر، إحضار أجهزة اللاب توب أو الأجهزة الذكية الخاصة بهم لمنع المشاركة في أجهزة المدرسة، والموافقة على منع التجمعات وأوقات اللعب، والامتثال لجميع بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومنع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة لتسلم أبنائهم والانتظار خارجها في المناطق المحددة، بالإضافة إلى منع مشاركة الطعام وإحضار الطعام والمياه من المنزل، وعدم السماح للمدارس بتوفير مياه الشرب في الممرات.

وشددت المدارس على أهمية عودة الطلبة وذويهم الموجودين خارج الدولة قبل 14 يوماً من تاريخ بدء العام الدراسي الجديد، وذلك للامتثال للمتطلبات الصحية وكذلك المتعلقة بالعودة إلى الدولة والتي حددتها الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت المدارس إلى أن عدم التزام الطالب أو ولي أمره بالشروط سيتم تسجيل الطالب في نظام التعليم عن بعد، ودعت ذوي الطلبة إلى الحديث مع أبنائهم بشأن كوفيد-19، ومحاورتهم حيال مخاوفهم وما يثير قلقهم بشأن العودة إلى الدراســـــــــــــة.

إضافة إلى شرح تدابير السلامة والاحتياطات التي ستتبعها المدارس للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وتوضيح التغيرات التي سيشهدونها في الدراســـــــة، كالحاجة إلى ارتداء الكمامات وعدم التقارب مع أصدقائهم ومعلميهم، وأهمية الدور الذي ســـــيلعبونه من خلال التزامهم بالإجراءات للمحـافظة على أنفسهم ومجتمعهم، وذلك عن طريق ارتداء الكمامة والالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماع وتعقيم اليدين.

وأكدت المدارس أنها ستقوم بتنظيف وتطهير شامل لمرافقها ولمرة واحدة يوميا، وستوفر أماكن لغسل أو تعقيم اليدين في مواقع مختلفة من المباني المدرسية وعلى متن الحافلات المدرسية، كما ستحتوي جميع الفصول الدراسية على مناديل للتعقيم ومعقم لليدين وسلة مهملات مغلقة لضمان المحافظة على النظافة.

بالإضافة إلى تنظيف وتطهير الأسطح كثيرة الاستخدام كمفاتيح الإضاءة، ومقابض الأبواب والسلالم، وتنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعة، بالإضافة إلى توفير ممرض في المدرسة.

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