تخريج 79 مواطناً من الدارسين بتخصصي الميكانيكا والكهرباء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ممثلاً في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني حفل تخريج افتراضياً للدفعة الثالثة عشرة من خريجي مركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني للعام الدراسي 2019 - 2020 البالغ عددهم 79 مواطناً من الدارسين في تخصصي الميكانيكا والكهرباء.وعقد الحفل برعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وذلك تحت شعار «غد الإمارات نصنعه اليوم».

وثمن الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، دعم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأعضاء مجلس أمناء معهد «أبوظبي المهني» للمركز.. مشيداً بتضافر الجهود لتطوير برامج وآليات العمل في جميع المؤسسات التابعة لـ«أبوظبي التقني» ومنها «أبوظبي المهني» ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت تزايد إقبال مختلف المؤسسات والشركات المتخصصة على توظيف خريجي المركز ورعاية الدارسين قبل التخرج، مشيراً إلى أن المركز يواصل تطوير وتصميم البرامج والمناهج حسب احتياجات المهن والتخصصات المطلوبة لدى هذه المؤسسات والشركات.

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