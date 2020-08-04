5 برامج جديدة في «بريطانية دبي» العام الأكاديمي القادم

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

كشف الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي لـ«البيان»: «عزم الجامعة طرح 5 برامج جديدة في الدراسات العليا والبكالوريوس، مطلع العام الأكاديمي القادم.

والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، تتسم بالحداثة وتضيف مهارات جديدة للخريجين تسهم في رفع مستوى الأداء العملي في المؤسسات والتخصصات المعنية، ومربوطة باحتياجات سوق العمل المستقبلي ومتطلباته الجديدة، وتعزز مسيرة الجامعة في الآفاق العالمية ضمن المحاور العلمية والأكاديمية».

وأوضح الشامسي أن: «الجامعة ستطرح برنامجين في البكالوريوس وهما: «أمن المعلومات، والقانون باللغة الإنجليزية» والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة، بالإضافة إلى برنامجين في الدكتوراه وهما دكتوراه في القانون التجاري، وآخر في فسلفة إدارة الأعمال والذي يعد برنامجاً عملياً أكثر من كونه أكاديمياً ويفيد المؤسسات والشركات».

وأضاف أنه: «سيتم طرح برنامج في الماجستير بعنوان «أمن المعلومات»، مشيراً إلى أن كل هذه البرامج تخدم وظائف المستقبل وتواكب توجهات الدولة وطموحاتها وتعزز مسيرتها الوظيفية في المستقبل». وأفاد أيضاً بأن: «الجامعة تعتزم طرح جزء رئيس من كافة برامجها «عن بعد»، ويأتي ذلك بعد نجاح تجربة التعليم عن بعد خلال الفترة السابقة التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، والتي فرضت على المؤسسات التعليمية على تقديم برامجها عن بعد، فيما تدرس حالياً طرح كافة برامجها عن بعد خلال المرحلة القادمة».

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