مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التصدي لـ«كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، الجمهور إلى حضور جلستها الإلكترونية ضمن سلسلة حواراتMBZUAI Talks بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في التصدي لوباء كوفيد 19» التي تعقد اليوم.

يترأس الجلسة الدكتور محمد يعقوب، الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وزميل البحوث في «جامعة أوكسفورد»، ويتناول خلالها دور الذكاء الاصطناعي قبل مرحلة انتشار الوباء وخلالها وبعدها، بما في ذلك نماذج الاستخدام المناسبة خلال أزمة «كوفيد 19». وقالت الدكتورة بهجت اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في الجامعة «في ظل سعينا المستمر لتعزيز الوعي حول وباء كوفيد 19، تأتي هذه الجلسة من جلسات MBZUAI Talks لتوفر منصة مفتوحة تتيح للجميع اكتساب المعارف الأساسية والرؤى حول ماضي الأوبئة وحاضرها ومستقبلها».

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