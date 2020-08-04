جامعة أبوظبي تقدم منحاً دراسية للطلبة المتفوقين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة أبوظبي تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين الراغبين بالالتحاق بأي من برامجها الأكاديمية في الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين والذي تستعد الجامعة لافتتاحه سبتمبر المقبل.

وأوضح بسام مره مدير إدارة استقطاب الطلبة في الجامعة، أن المنح الدراسية تشمل الطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من كليات جامعة أبوظبي الخمس والحاصلين على مجموع في الثانوية العامة يؤهلهم للاستفادة من المنح الدراسية، حيث سيحظى الطلبة الحاصلون على معدل 95 % فما فوق بمنحة قدرها 50 في المائة من الرسوم الدراسية فيما سيحظى الحاصلون على معدل ما بين 90 % و94.9 % على منحة بنسبة 30 % أما الطلبة الحاصلون على مجموع من 80 % وحتى 89.9 % على منحة بمقدار 20 %.

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