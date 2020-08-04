إطلاق أول نموذج للحدّ من انتشار أمراض الحيوانات

المصدر: (العين - وام)

نجح فريق بحثي من كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبالشراكة مع وحدة علم الأوبئة بكلية اسكتلندا الريفية، في استكمال المرحلة الأولى من إعداد أبحاث تعنى بعلم الأوبئة.

وذلك عن طريق ندوات افتراضية بهدف إعداد أول نموذج للحد من انتشار أمراض وأوبئة الحيوانات واعتماد بناء نماذج حسابية (موديلات) وإحصاءات ونظم محاكاة لانتشار الأوبئة وتوظيف هذه المؤشرات لدعم صناعة القرارات المتعلقة بالأمن البيولوجي.

وقال الباحث الدكتور إيهاب فتح الرحمن، أستاذ بكلية الأغذية والزارعة بجامعة الإمارات: لقد تم إطلاق البرنامج في شهر يوليو الماضي بعد 12 تدريباً تم إجراؤها عن بعد، ودراسات للحالة العلمية والتي استمرت أربعة أشهر.. مشيراً إلى أن إعداد هذا البحث يعزز من سياسات الأمن البيولوجي ويرفع من مستوى الجاهزية لمكافحة الأمراض على المدى القصير، والقضاء على الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية على المدى الطويل.

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