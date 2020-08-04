جامعة زايد تخرّج «دفعة اللامستحيل» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم «جامعة زايد» غداً حفل تخريج «دفعة اللامستحيل» لطلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا – افتراضياً.

يشارك في الحفل عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين من بينهم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إلى جانب 2620 من طلاب وطالبات الجامعة وأولياء أمورهم.

تميز

وأعربت معالي نورة الكعبي عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعمها المتواصل لجامعة زايد طوال مسيرتها التعليمية والذي كان له أكبر الأثر في تميز خريجيها ومساهمتهم الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقالت: «بذلت الجامعة على مدار السنوات الماضية جهوداً كبيرة لاستقطاب أفضل الخبرات التعليمية لمنح طلبتها الأسس التي يحتاجونها للتكيف مع عالمنا المتسارع ومساعدتهم على النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، وفي ظل احتفالنا بالإنجازات الرائعة لخريجي هذا العام يسعدنا أن نرحب بنخبة من أبرز القيادات الحكومية بدولة الإمارات التي تشاركنا التزامنا بتخريج دفعة اللامستحيل في هذه الفترة الاستثنائية وتحفيزهم على التميز».

وأضافت: «نجح طلابنا وطالباتنا في التغلب على العديد من التحديات خلال رحلتهم الأكاديمية وصولاً إلى حفل تخرجهم من الجامعة.. ونؤكد من خلال استضافة هذه النخبة من القيادات الحكومية بحفل تخريج دفعة اللامستحيل الافتراضي رغبتنا في الاحتفاء بنجاحهم والتعبير عن فخرنا بإنجازاتهم وتحفيزهم على المضي قدماً على طريق النجاح وبناء الأوطان».

وسيلقي ضيوف الحفل كلمات أمام خريجي جامعة زايد لمشاركتهم رؤاهم وخبراتهم عبر الحديث عن تخصصاتهم وبعض قصصهم الشخصية الملهمة بهدف بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم في ظل هذه الفترة التي تشهد تحديات غير مسبوقة على مستوى العالم كله وحثهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في سبيلهم نحو غد أفضل تتحقق فيه آمالهم وأحلامهم.

إجراءات

وفي ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وجهت بها الجهات المعنية في الدولة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يحيط بجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خصوصاً على صعيد التباعد الاجتماعي اتخذت جامعة زايد استعداداتها كافة لتنظيم حفل التخرج الافتراضي بهدف الاحتفاء بنجاح وتخريج كوكبة من طلابها تضم 1592 طالباً وطالبة من كليات الجامعة الثماني.

ويعكس العدد المتنامي لخريجي جامعة زايد هذا العام توجه الجامعة لاستقطاب مزيد من الطلاب والطالبات في إطار رسالتها الرامية إلى تخريج كوادر جامعية متميزة تسهم في بناء الوطن ونهضته وازدهاره.

وكانت «جامعة زايد» قد أطلقت موقعاً خاصاً بحفل التخرج الافتراضي يمكن دخوله عبر الرابط graduation.zu.ac.ae. ويستطيع جميع المشاركين التسجيل عبره لمشاهدة الحفل والاستمتاع بفقراته المتنوعة.

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