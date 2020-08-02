«التعليم والمعرفة» تدعو للمشاركة في منافسات الشباب التقنية 2020

المصدر: أبوظبي - وام

دعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، رواد الأعمال الشباب المبتكرين للتسجيل في منافسات الشباب التقنية لعام 2020 «الهاكاثون» الصيفي الأبرز والموجه للمشاريع الريادية الناشئة. وتقام المنافسات بالتعاون مع «ستارت إيه دي» منصة تسريع الأعمال التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي في إطار برنامج «أبوظبي تلهم».

وتهدف المنافسات إلى تمكين وتطوير الحلول التقنية المبتكرة محلياً لمعالجة أهم التحديات العالمية ذات الصلة بقطاعات التعليم والاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع، حيث تستقبل المسابقة مشاركات الشباب من عمر 18 وحتى 29 عاماً.

وتشهد المنافسات إقبالاً كبيراً للتسجيل والتأهل لمخيم التدريب والتوجيه الصيفي الافتراضي، حيث تم تصميم المخيم الذي يمتد على مدار يومين لتجهيز المشاركين المبتكرين بالمهارات وسبل تنمية أفكار مشاريعهم وتحويلها لشركات ناشئة تتمتع بجميع معايير النجاح، بالإضافة إلى حصول الفائزين بالمنافسة على جائزة تصل قيمتها إلى 8 آلاف درهم.

وينتهي موعد التسجيل في منافسات الشباب التقنية 8 أغسطس الجاري لينتقل المتقدمون الناجحون للمشاركة في مخيم «الهاكاثون» الافتراضي يومي 17 و18 أغسطس الجاري.

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