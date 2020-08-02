جامعة الفلاح تقدم منحاً دراسية لمتفوقي الثانوية العامة

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

كشف الدكتور عبدالحفيظ بلعربي، رئيس جامعة الفلاح، لـ«البيان» عن تقديم الجامعة منحاً دراسية في جميع التخصصات المطروحة لخريجي الثانوية العامة من الطلبة الإماراتيين والطلبة المتفوقين، تصل إلى 40%، حرصاً منها على استقطاب الطلاب المتفوقين من خلال تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة ومستوى تعليمي عالي الجودة، وذلك ضمن استعدادات الجامعة للعام الأكاديمي الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ مطلع سبتمبر المقبل.

وقال إن «الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومراعاة التخصصات التي تخدم مهن المستقبل وتراعي جميع التحديات والأزمات بما يساهم في تحقيق المزيد من التقدم ونهضة المجتمع».

وأشار الدكتور بلعربي إلى أن «الجامعة تسعى إلى طرح تخصصات جديدة من نوعها، بالإضافة إلى تطوير المخرجات التعليمية عبر إبرام العديد من الاتفاقات مع أفضل الجامعات العالمية، واستقطاب أفضل الكفاءات التدريسية من مختلف الدول في العالم وإيجاد الإمكانات المطلوبة التي تساعد في نجاح سير العملية التعليمية ودفعها نحو الأمام، بهدف مواكبة جميع الطوارئ والمتغيرات العالمية». وأكد رئيس جامعة الفلاح ضرورة التركيز على كفاءة التحصيل العلمي للطلبة وتأهيلهم من الناحية العلمية والعملية حتى يكونوا قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية .

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