«التربية» تنجز تقييم «التعلم عن بعد» في المدارس الحكومية

المصدر: ( دبي - البيان)

انتهت وزارة التربية والتعليم، من إجراء تقييم شامل لمنظومة التعلم عن بعد، المطبقة في المدارس الحكومية في الدولة، والمدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، استناداً إلى توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة، من أجل تقييم وتحسين خبرات تعلم الطلبة، وجودة حياتهم أثناء تطبيق التعلم عن بعد، استجابة للظروف الاستثنائية السائدة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى متابعة أداء المدارس، والتأكد من مدى فعالية تطبيقها لخطط برنامج التعلم عن بعد. وعملت فرق التقييم في الوزارة على تقييم جميع المدارس الخاصة في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة و29% من المدارس الحكومية.

ووفقاً لنتائج التقييم، بلغت نسبة المدارس الحكومية التي حصلت على تصنيف متطور 22%، أما المدارس التي حصلت على تصنيف متطور جزئياً بواقع 78%، في حين لم تحصل أي مدرسة حكومية على تصنيف غير متطور. وبالنسبة للمدارس الخاصة حصلت 62% من المدارس الخاصة (في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) على تصنيف متطور، بينما وصلت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف متطور جزئياً 36%، وأخيراً بلغت نسبة المدارس التي حصلت على تصنيف غير متطور 2%. وتمثلت أبرز نقاط القوة التي شهدتها فرق تقييم التعلم عن بعد في معدل حضور الطلبة ومعرفتهم بمفاهيم التنمر الإلكتروني وضرورة حماية خصوصياتهم على شبكة الإنترنت خلال العمل على برامج ومنصات التعلم عن بعد، والاستثمار الأمثل لمصادر ومنصات التعلم المختلفة.

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