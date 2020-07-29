جامعة الوصل بدبي تعلن موعد مؤتمرها العلمي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم جامعة الوصل عقد مؤتمرها العلمي بعنوان: (اللغة العربية بين رهانات الحاضر وتحديات المستقبل)، والذي ينظمه قسم اللغة العربية وآدابها، برعاية كريمة من جمعة الماجد – رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وصرح الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة أن المؤتمر سيعقد عن بُعد نظرًا لظروف جائحة كورونا، يومي الأربعاء والخميس في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2020.

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لمشاركة الباحثين من جميع أنحاء العالم، وأن الجامعة في إطار سعيها نحو دعم وتشجيع البحث العلمي، قررت مجانية المشاركة والنشر.

وقال إن إشكالية المؤتمر تدور حول الحديث عن اللغةِ العربيةِ في راهنِها المنهجي والمعرفي وفي حاضرِها اللساني وعلاقتها بالتحدياتِ المُتعلقةِ بالتحديثِ والتطويرِ التكنولوجي المحلي والعالمي، فالعَلاقةَ بين تعليمية اللغةِ العربيةِ وبين عالمِ التكنولوجيا المؤيَّدِ بالرقمياتِ المعاصرةِ عَلاقةُ تفاعلٍ وتكاملٍ، فبهذا العالَمِ التكنولوجي يحضرُ اللسانُ العربيُ، وبهذا العَالمِ تستطيعُ اللغةُ أنْ تتبوأ مكانتَها بين اللغاتِ الحيةِ، وأنْ تحضرَ بقوةٍ في المدارسِ والمعاهدِ والجامعاتِ.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المحاور التي يمكن للباحثين المشاركة من خلالها بأوراق عمل بحثية.

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