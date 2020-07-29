جامعة دبي تنظم «تدريب إلكتروني تفاعلي مباشر» 3 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

تنظم جامعة دبي بالتعاون مع مركز الابتكار العالي برنامجاً للتدريب الصيفي «تدريب إلكتروني تفاعلي مباشر» تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، للعام الرابع على التوالي.

وذلك خلال الفترة من 3 إلى 29 أغسطس من العام الحالي للذكور والإناث للفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، ومن المقرر أن يشارك فيه أكثر من 150 مشاركاً من الأطفال والناشئة.

ويتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة وورش العمل تشمل مجالات ومهارات الذكاء الاصطناعي وتصميم وبرمجة الروبوت، الابتكار والتفكير الإبداعي، قراءة القرآن وتجويده، وأسرار الخط العربي، التنمر العام والإلكتروني.

أسرار التصوير الفوتوغرافي، التعريف بأخطار المخدرات على الفرد والمجتمع، الأخلاق منهاج حياة، مسابقات وطني المجد، أسرار تقنيات الواقع الافتراضي، كيفية تجنب أصدقاء السوء، وثيقة الشرف، صحتي سر سعادتي، أسرار الحاسب الآلي والفوتوشوب، قائد المستقبل، برامج الاستدامة والمهارات اليدوية والحياتية وأنشطة رياضية منها اللياقة البدنية وفنون ورقصات الزومبا وغيرها من الأنشطة.

إبداع

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، على دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تعزيز الإبداع ومساعدة الأجيال القادمة على اكتشاف شغفهم المهني وتنميته.

وقال إن جامعة دبي من منطلق رؤيتها لمهمتها وأهدافها التربوية والعلمية والإبداعية تحرص على دعم الأنشطة المختلفة وتنمية المهارات التي تساهم في تنمية النشء وإعدادهم للحياة العملية، ويأتي هذا في إطار دورها في خدمة المجتمع.

وأضاف أن جزءاً من أهداف المدارس والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار والإبداع هو توجيه الأطفال والناشئة وحثهم على الالتحاق ببرامج تساهم في تطوير الكفاءة الاجتماعية والمهارات الفردية والقدرات البدنية.

من جهته قال الدكتور أنور حاميم بن سليم، مدير عام مركز الابتكار العالي للتدريب والاستشارات، إن برنامج «صيف ممتع لجيل مبدع» الصيفي يواصل مسيرة النجاح الكبيرة للعام الرابع على التوالي ويتم تنفيذه هذا العام «أونلاين» بصفة استثنائية بسبب ظروف الجائحة.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي كجزء من دورات سابقة نظمها المركز بالتعاون مع جامعة دبي لتنمية مهارات الطلبة وعلى مختلف المستويات بما فيها المستوى الرياضي والتقني والذهني والفني، مما يساعد الجيل الجديد على تنمية المهارات ومواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز