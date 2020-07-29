شرطة دبي تجسد شخصيات الطلاب المتميزين بصور «كرتونية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

جسّدت شرطة دبي شخصيات الطلاب المتميزين في برنامج التدريب الصيفي عن بعد 2020 بصور «كرتونية» ومجسمات تقديراً وتشجيعاً للطلاب على تميزهم، وبلغ عدد الطلاب 9 من الجنسين ومختلف الجنسيات.

وشهد البرنامج مشاركة 1100 طالب وطالبة من 27 جنسية، واستمر البرنامج لمدة شهر بداية من الأول من يوليو، وحقق نجاحاً كبيراً، وتلقى الطلاب تدريباً على 18 برنامجاً أمنياً ورياضياً وموسيقياً ومعرفياً، كما شهد مشاركة 5 طلاب من أصحاب الهمم الذين تم تصميم عدد من الشخصيات الكرتونية لهم لتميزهم.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن شرطة دبي كانت سبّاقة في تحويل مقدراتها التكنولوجية لخدمة الطلاب ومواكبة تطلعاتهم واحتياجاتهم، وأن فريق عمل فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية التي نفذها مركز حماية الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالشراكة ومجلس دبي الرياضي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة حلقات هدفت شرطة دبي من خلالها لحماية الشباب والنشء من أخطر عاملين يؤديان للوقوع في براثن المخدرات، وهما وقت الفراغ والصحبة السيئة.

يذكر أنه تم تقسيم برنامج الدورة لهذا العام إلى 4 برامج رئيسية وهي البرنامج العسكري ويحتوي على التحية العسكرية، الدوران، المسير البطيء والعادي والموسيقى العسكرية، أما البرنامج الرياضي فتضمن رياضة الجوجيستو وتحدي الجري الافتراضي، والطالب الحديدي.

أما برنامج ضابط المستقبل فتضمن الدوريات الأمنية، غرفة العمليات، الجرائم الإلكترونية، SPS، أمن المدارس، والتعامل مع الأزمات ومنظومة الحس الأمني.

وتضمن برنامج المهارات الأمنية والمعرفية العديد من الفقرات أبرزها، المواطنة الإيجابية، وإكسبو، ورعاية الخيل، ومهارات التفوق الدراسي، والتحري الواعد، والتصوير، والصحة والسلامة، وK9 وهو المصطلح العالمي والعلمي للكلاب البوليسية، إضافة إلى برنامج الروبوتات Hemaya English Hub فتتضمن فقرة معرفية عن المصطلحات الأمنية، وأخرى عن المفردات المحظورة، ولغة الابتزاز والاحتيال.

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