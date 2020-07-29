تقديم موعد امتحانات تحسين المستوى للصف 12

المصدر: (دبي - سعيد الوشاحي)

قررت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات الصف الثاني عشر في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في المواد «الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية»، وذلك نظراً لالتزام طلبة 12 (الذكور - المجموعة أ) بالالتحاق في الخدمة الوطنية 8 أغسطس. وأوضحت الوزارة أمس أن الاختبارات سوف تبدأ 3 أغسطس، وسيطبق هذا القرار على الطلبة الذكور الذين سيلتحقون في الخدمة الوطنية للمجموعة (أ) فقط، أما المجموعة (ب) وباقي طلبة 12 سوف يؤدون الاختبارات في الموعد المحدد سابقاً.

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