"التربية" تقدم موعد امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزرارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات طلبة الصف 12 في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة في المسارين العام والمتقدم( الذكور المواطنين فقط) الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين بتحسين النسبة في مواد(اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات).

وقالت الوزرارة على حسابها في "تويتر" تبدأ الاختبارات في 3 أغسطس، علما بأن هذا القرار ينطبق على الطلبة الذكور المواطنين فقط أما بالنسبة لباقي طلبة الصف 12، سوف يؤدون الاختبارات في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقا، حيث لم يطرأ عليه أي تغيير.

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