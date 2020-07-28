تقديم موعد امتحانات طلبة الثاني عشر الملتحقين بالخدمة الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات طلبة 12 في التعليم العام والخاص في المسارين العام والمتقدم ممن لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين في تحسين النسبة في مواد (العربية والإنجليزية والرياضيات)، نظراً إلى التزام طلبة 12 (الذكور - المجموعة أ) بالالتحاق في الخدمة الوطنية في 8 أغسطس.

وتبدأ الاختبارات في 3 أغسطس، علماً بأن هذا القرار ينطبق على الطلبة الذكور الذين سيلتحقون بالخدمة الوطنية للمجموعة (أ) فقط، أما بالنسبة إلى المجموعة (ب) وباقي طلبة 12، فسوف يؤدون الاختبارات في الموعد الذي تم الإعلان عنه سابقاً، إذ لم يطرأ عليه أي تغيير.

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