طلبة «فاطمة للعلوم الصحية» يتطوعون في «إسعاف دبي»

المصدر: (دبي - وام )

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ورشة تعريفية عن التطوع الإسعافي عن بُعد شارك فيها مجموعة من طلبة كلية فاطمة للعلوم الصحية الذين أبدوا رغبة في التطوع للعمل في الميدان مع المسعفين وفنيي الطب الطارئ وأطباء الطوارئ من خلال المنصة التطوعية لهيئة تنمية المجتمع.

وقالت منال آل علي، رئيسة شعبة إدارة المتطوعين: «إن المؤسسة تتيح التطوع لمن يرغب من جميع التخصصات في هذا الظرف الراهن ممن تنطبق عليه شروط التطوع للمساهمة في الجهود المبذولة لمحاصرة وباء كورونا»، لافتة إلى أن طلاب وطالبات الطب هم أقرب إلى عمل الإسعاف باعتبارهم من أفراد خط الدفاع الأول مستقبلاً وهم أقدر على التعامل مع المصابين والمرضى.

وأوضحت أن الورشة تضمنت محاضرة عن بعد عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا والمعدات الإسعافية والأدوات الشخصية والزي الخاص بالأمراض المعدية، فضلاً عن الأعمال الميدانية والنقاط الإسعافية. وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن المؤسسة ترحب بكل من يرى في نفسه القدرة على التطوع»، مؤكداً أن استراتيجية المؤسسة تعزز الالتزام بمفاهيم وقيم الإسعاف وترسيخ العمل الإنساني التطوعي لدى الطلاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز