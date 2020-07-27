16 ألف بطاقة «فزعة» هدية «الداخلية» للطلبة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

قدمت وزارة الداخلية باقة «خدمات طلبة الثانوية العامة» الموجهة إلى 16000 طالب من خريجي الثانوية للعام الدراسي 2019/ 2020، كما أصدرت 16 ألف بطاقة «فزعة» مجانية لطلبة الثانوية العامة.

وتتضمن «الباقة»- للسنة الثالثة على التوالي- مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة في فترة ما بعد التخرج كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعه للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة».

وأشاد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم بجهود وزارة الداخلية ومبادراتها، وتقديم باقة خدمات طلبة الثانوية العامة، التي تعكس مدى حرص الوزارة على تقديم أرقى الخدمات والدعم للطلبة، بما يسهم في تحفيزهم ودعمهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية، ويجسد كذلك التكاملية في عمل مختلف المؤسسات بالدولة، من أجل تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للطلبة.

قيمة مميزة

وأكد العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية حرص وزارة الداخلية على تقديم قيمة مميزة وفريدة لمتعامليها، ووضعهم في محور اهتمامها عبر فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم واستحداث خدمات استباقية لهم، تلبي تلك الاحتياجات وتفوق التوقعات، مشيراً إلى التعاون المستمر بين الوزارة وشركائها، والذي يعد من ثماره باقة الثانوية العامة.

بطاقات

وقال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لفزعة: إن الصندوق، ممثلاً بـ«فزعة»، أصدر 16 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن «باقة خدمات الثانوية العامة» لوزارة الداخلية.

وأكد بوهارون أن «فزعة» تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة «الثانوية العامة»، بمنحهم بطاقة خصومات «فزعة» المجانية للطلاب، والتي تتضمن خدمات عديدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 2200 علامة تجارية في 4000 محل في كل إمارات الدولة، والتي ستصدر كونها بطاقة إلكترونية من تطبيق فزعة.

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