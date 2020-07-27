340 مقابلة للمتميزين علمياً عن بعد نظمها مكتب البعثات

المصدر: أبوظبي - وام

نظم «مكتب البعثات الدراسية» التابع لـ«وزارة شؤون الرئاسة» سلسلة من المقابلات الشخصية للطلبة المواطنين المتميزين علمياً، والمرشحين للإيفاد للدراسة خارج الدولة، وذلك ضمن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً»، و«برنامج المنح الدراسية» داخل الدولة.

وشملت المقابلات التي تم إجراؤها عبر تقنية الاتصال المرئي 340 طالباً وطالبة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو 2020.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود والإجراءات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لمكتب البعثات لاستقطاب نخبة الطلبة المواطنين المتميزين علمياً، والراغبين في الالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة داخل الدولة وخارجها.

وأكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، التزام المكتب تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، باستقطاب الطلبة المواطنين المتميزين علمياً، وتمكينهم من الالتحاق بأعرق المؤسسات الأكاديمية؛ إيماناً من سموه بقيمة العلم والمعرفة في تعزيز إنجازات الدولة ودفع مسيرتها التنموية.

وتعد المقابلات من أهم مراحل عملية اختيار الطلبة؛ إذ نظمت بعد عملية فرز وتقييم ما لا يقل عن 1500 طلب للحصول على منحة أو بعثة دراسية، تقدم بها نخبة الطلبة المواطنين المتميزين علمياً، خلال الفترة من 10/10/2019 وحتى 11/11/2019 لـ«برنامج البعثات الخارجية»، وخلال الفترة من 2/2/2020 وحتى 27/2/2020 لـ«برنامج المنح الدراسية داخل الدولة»، ويتيح هذا الإجراء لمجلس الإدارة فرصة الالتقاء المباشر بالراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية، وتقييم قدراتهم والتعرف إلى إمكاناتهم العلمية والأكاديمية، واتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

وقد نال استخدام تقنية الاتصال المرئي استحسان ورضا الطلبة وأولياء أمورهم؛ إذ مكنهم من استكمال إجراءات التقديم للبعثة وحضور المقابلات الشخصية، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية في ظل الأزمة الراهنة.

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