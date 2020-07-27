برنامج "الكوتشينغ" يعزز مهارات موظفي التربية والتعليم

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن فعاليات "صيفكم ويانا"، عُقد برنامج الكوتشينغ لموظفي وزارة التربية والتعليم باللغتين العربية والإنجليزية، لتعزيز مهارات المشاركين في التأثير ودعم ومساندة رحلة التغيير الشخصي، وتمكين الذات والآخرين من استثمار قدراتهم ومواهبهم ونقاط القوة لديهم للوصول للشخصية المثالية، وذلك بفهم مجموعة من الاعتبارات، واستخدام بعض النماذج الخاصة بالكوتشينيغ.

وعُقد التدريب على مدى يومين، كل يوم جلستان، واستغرقت كل جلسة ساعةً واحدةً يتخللها النقاش والحوار وطرح أمثلة عملية من الحياة الشخصية والاجتماعية والمهنية.

وتناول التدريب محاور عديدة منها: التعامل مع الأبناء والأصدقاء والزملاء والرؤساء والأهل والذات تحت شعار "أنا أثق بك"، ووصل عدد المشاركين إلى 82 مشاركاً.

وطرح البرنامج تساؤلات عديدة منها: ما الوقت الذي تحتاجه لتنهض مرة أخرى؟ والعمل بمزيد من الطاقة، بعقل واعٍ واستقرار نفسي، واستعادة قوتك وحياتك مرةً أخرى.

وتساعد جلسات الكوتشينغ على التحرر من الضغط الفكري، ومعرفة الذات وتقديرها، والتصالح مع الذات وتحقيق السلام الداخلي ومع المحيط الخارجي وتنظيم الأفكار واكتشاف حقيقة ما تريده، واكتشاف أفضل الخيارات لتحقيق الأهداف في الحياة.

وتعمل جلسات الإرشاد والتوجيه (الكوتشينغ) على تفعيل خطة العمل للاستمرار في التعلم والتحسن حتى تحقيق الهدف.

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