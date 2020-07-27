افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة مردوخ في «دبي للمعرفة»

المصدر: (دبي - البيان )

أعلن، أمس، عن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة مردوخ في مجمع دبي للمعرفة، المجمع المتخصص، الذي يحتضن عدداً من المؤسسات الأكاديمية الدولية والمعاهد الرائدة في التدريب المهني. ويمتد حرم الجامعة الأسترالية على مساحة 27 ألف قدم مربعة، أي أكبر بمرتين من الحرم السابق، ويضم منشآت عالمية المستوى مثل مختبر الأمن السيبراني، والتجهيزات الخاصة بالتعليم، والتصاميم الداخلية، التي تعزز بيئة التعلم التشاركية.

وتماشياً مع رسالة مجمع دبي للمعرفة الرامية إلى المساهمة في تعزيز استدامة اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، توفر جامعة مردوخ- دبي للطلاب مساقات جامعية مستقبلية مثل الوقاية من الجرائم، والإدراك والسلوك الإنساني، والتسويق الدولي. وكونها واحدة من أفضل 100 جامعة فتيّة في العالم، تعمل جامعة مردوخ- دبي على دمج وحدات التعلم المهني الإلزامية في جميع المساقات، لدعم تركيزها على تحضير طلاب جاهزين لسوق العمل والمستقبل.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الله، مدير عام مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إن «إطلاق الحرم الجامعي الجديد لجامعة مردوخ يعزز مكانة دبي وجهة مفضلة للمؤسسات الأكاديمية العالمية وللطلبة من جميع أنحاء العالم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز