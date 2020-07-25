«نيويورك أبوظبي» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة من طلابها

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت جامعة نيويورك أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة من طلابها - 2020 - التي تضمنت 300 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة لتكون الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة.

وشارك الأهالي وأصدقاء الخريجين ومجتمع جامعة نيويورك أبوظبي بمراسم الحفل الافتراضي في إطار إجراءات التباعد الجسدي التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد.

أدار الحفل الافتراضي كل من ويليام ر. بيركلي رئيس مجلس أمناء جامعة نيويورك، وأندرو هاميلتون رئيس جامعة نيويورك، ومارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك بحضور أكثر من 7100 شخص من حول العالم لمتابعة البث المباشر لمراسم حفل التخرج الافتراضي.

وتضمن حفل تخرج هذا العام كلمة رئيسية من ديفيد ليفرينغ لويس أستاذ في جامعة يوليوس سيلفر وأستاذ فخري للتاريخ في جامعة نيويورك، بالإضافة إلى المتحدثين الطلاب عبدالله الهاشمي ولجين إبراهيم، وإهداء خاص وجهه المتحدثون في حفلات تخرج الأعوام الماضية وأصدقاء جامعة نيويورك أبوظبي، وهم «غوردون براون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي والمتحدث في حفل تخرج دفعة عام 2015 ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمتحدث في حفل تخرج دفعة عام 2018 وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي، وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحدث في حفل تخرج دفعة عام 2016 ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وخريجة جامعة نيويورك أبوظبي ومعالي الشيخة لبنى القاسمي، المتحدثة في حفل تخرج دفعة عام 2017.

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